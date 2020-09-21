Возврат жестких ограничений и рост числа зараженных: главные новости о пандемии COVID-19

В мире число заболевших также неуклонно растет: в США количество инфицированных вплотную приблизилось к 7 миллионам, на втором месте идет Индия с 5,4 миллионами, на третьем – Бразилия с 4,5 миллионами. В Европе из-за значительного роста количества заболевших уже серьезно говорят о введении повторного карантина. Власти вновь закрывают рестораны, места общественного пользования и запрещают выходить на улицу без масок. Израиль уже объявил о полном локдауне, введены ограничения в ряде регионов Испании, министр здравоохранения Чехии подал в отставку после того, как не удалось взять ситуацию с распространением COVID-19 под контроль.

При этом, согласно эксперименту, проведенному в Сеченовском университете, наличие антител не служит 100%-ной защитой от повторного заражения коронавирусом. Подтверждаются выводы российских ученых и зафиксированными в Гонконге случаями заболевания коронавирусом тех, кто уже перенес его – просто люди «подцепили» другой штамм вируса. Однако отмечается, что повторных заболеваний в тяжелой форме на данный момент зафиксировано не было.

Фото: pixabay

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