Возврат жестких ограничений и рост числа зараженных: главные новости о пандемии COVID-19
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России фиксируется стабильный и довольно быстрый прирост новых зафиксированных случаев заражения. По состоянию на 21 сентября зарегистрировано 6196 положительных тестов, а общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки в 1 109 595 человек. Прирост два дня подряд держится на отметке 0,6%. Самые низкие темпы заражения отмечены в Ненецком автономном округе (0%), Смоленской области (0,2%), а также в Московской, Тульской, Курской областях, Чеченской и Чувашской республиках и в Татарстане (везде 0,3%). В ВОЗ оценили ситуацию в России. По словам представителя организации Милеты Вуйнович, которые приводит «Российская газета», в стране все под контролем, потому на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений – комплексные меры, предпринимаемые правительством, дают положительный результат.
В мире число заболевших также неуклонно растет: в США количество инфицированных вплотную приблизилось к 7 миллионам, на втором месте идет Индия с 5,4 миллионами, на третьем – Бразилия с 4,5 миллионами. В Европе из-за значительного роста количества заболевших уже серьезно говорят о введении повторного карантина. Власти вновь закрывают рестораны, места общественного пользования и запрещают выходить на улицу без масок. Израиль уже объявил о полном локдауне, введены ограничения в ряде регионов Испании, министр здравоохранения Чехии подал в отставку после того, как не удалось взять ситуацию с распространением COVID-19 под контроль.
При этом, согласно эксперименту, проведенному в Сеченовском университете, наличие антител не служит 100%-ной защитой от повторного заражения коронавирусом. Подтверждаются выводы российских ученых и зафиксированными в Гонконге случаями заболевания коронавирусом тех, кто уже перенес его – просто люди «подцепили» другой штамм вируса. Однако отмечается, что повторных заболеваний в тяжелой форме на данный момент зафиксировано не было.
Фото: pixabay
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