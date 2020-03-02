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Возраст имеет значение: стало известно, кто чаще умирает от коронавируса

В зоне повышенного риска — пожилые мужчины.

По статистике, мужчины становятся жертвами коронавируса в два раза чаще женщин. Уровень смертности среди мужчин в Китае — 2,8%, по сравнению с 1,7% среди женщин. Такие цифры приводит Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний. И 80% умерших были старше 60 лет.

Специалисты объясняют это очень просто: с возрастом иммунитет значительно снижается. Также у многих жертв вируса был ряд хронических заболеваний. Женщины в целом лучше реагируют на инфекционные заболевания.

Роспотребнадзор приводит цифры: по состоянию на 2 марта зарегистрировано уже 80174 случаев заболевания. За сутки прирост составил 206 случаев (0,3 %). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае. специалисты напоминают, что большинство случаев инфицирования протекает в легкой форме, около 8,9 % — в тяжелой.

Напомним симптомы коронавируса: высокая температура, кашель, мышечные боли, конъюнктивит, диарея. Далеко не всегда эти признаки говорят именно о наличии этого вируса в организме. Поэтому только врач может направить пациента с подозрением на коронавирус на лабораторные анализы. Период инкубационного периода составляет от 2 до 21 дня. Вирус распространяется воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым и контактным путем.

Фото: vostock-photo

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