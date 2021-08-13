Возникновением каких патологий опасен постковидный синдром и кто в зоне риска

Постковидным синдром считается, если симптомы, которые беспокоят больного обычно во время острой фазы, появились после нее или продолжаются 12 и более недель. Об этом сообщается на портале Е1.ru. В это время проявляются различные признаки, такие как усталость, забывчивость, депрессия, головная боль, боли в грудной клетке, потеря обоняния, стойкий кашель, одышка, учащенное сердцебиение, боли в мышцах, сыпь, боли в животе и нарушения стула в виде диареи, а реже и рецидивирующая лихорадка. Перечисленные признаки считаются результатом нарушенной работы организма.

Насторожить должно повышение температуры около 37,5°C, которое наблюдается на протяжении двух недель после болезни. Это может быть связано с поражением легких или воспалительными процессами в других органах. Кроме этого, температура выше 38°C может говорить о серьезных патологиях. В первую очередь возможны различные бактериальные осложнения: от пневмонии до других подобных инфекций. Следом, сопровождаясь слабостью, потливостью, сердцебиением или «перебоями» в работе сердца, обнаруживает себя миокардит — воспаление сердечной мышцы. Также причиной плохого самочувствия после болезни может быть обострение хронических заболеваний, вроде воспаления почек, болезни суставов и прочее.

По словам специалиста, наиболее подвержены «длительному COVID» женщины, пожилые люди, пациенты с ожирением и лишним весом, с наличием астмы и подобными заболеваниями, а также не получившие должного лечения от коронавируса.