ВОЗ рассказала россиянам, как избежать второй волны коронавируса
Эксперт объяснила «Известиям», что сейчас у России есть все шансы избежать повторения второй волны – для этого лишь необходимо принять соответствующие меры. По словам Вуйнович, на глобальном уровне пандемия вовсе не идет на спад, а лишь усиливается. Потому особенно важно продолжать соблюдать меры безопасности. «Мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в значительной степени является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не только ходом развития эпидемиологического процесса. У каждого из нас есть своя важная роль в сдерживании распространения нового коронавируса, и особенно на данном этапе, пока еще нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства для лечения COVID-19. Соответственно, поведение людей будет определять дальнейшее развитие пандемии как в России, так и в других странах», – отметила она, призвав всех адаптироваться к новой реальности, а именно продолжать выявлять новые случаи заражения, изолировать и лечить больных, а здоровым – соблюдать известные меры безопасности.
«Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну», — сказала Вуйнович.
Кроме того, эксперты ВОЗ выяснили еще одну причину соблюдать социальную дистанцию и носить маску – у многих переболевших даже спустя 3 месяца после выздоровления выявляются проблемы со здоровьем: у людей отмечаются такие симптомы, как боль в груди, повышенная утомляемость, одышка, учащенное сердцебиение, и врачи не знают, когда эти проблемы исчезнут.
Согласно данным на 9 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов, из них в России – больше 707 миллионов. Общее число смертей составило почти 550 тысяч человек, вылечились 6,5 миллионов. При этом продолжает лидировать в рейтинге стран с наибольшим числом инфицированных США, на втором и третьем местах – Бразилия и Индия соответственно, Россия расположилась на четвертом месте.
Фото: pixabay
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