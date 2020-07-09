ВОЗ рассказала россиянам, как избежать второй волны коронавируса

Кроме того, эксперты ВОЗ выяснили еще одну причину соблюдать социальную дистанцию и носить маску – у многих переболевших даже спустя 3 месяца после выздоровления выявляются проблемы со здоровьем: у людей отмечаются такие симптомы, как боль в груди, повышенная утомляемость, одышка, учащенное сердцебиение, и врачи не знают, когда эти проблемы исчезнут.

Согласно данным на 9 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов, из них в России – больше 707 миллионов. Общее число смертей составило почти 550 тысяч человек, вылечились 6,5 миллионов. При этом продолжает лидировать в рейтинге стран с наибольшим числом инфицированных США, на втором и третьем местах – Бразилия и Индия соответственно, Россия расположилась на четвертом месте.

Фото: pixabay

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