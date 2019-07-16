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От проблемы с зубами до ожирения: какие опасности таит в себе детское питание

Всемирная организация здравоохранения проверила тысячи продуктов детского питания и бьет тревогу: производители вводят родителей в заблуждение.

Всемирная организация здравоохранения призвала запретить добавление сахара в детское питание и предостерегла от «вводящих в заблуждение» заявлений о полезности этих продуктов на этикетках, сообщает британское издание Daily Mail.

Анализ тысяч детских продуктов питания в Европе показал высокий уровень содержания сахара во всех них, и даже в острых продуктах.

Это может вызывать гниение молочных зубов, ожирение и связанные с ним риски, предупреждает ВОЗ.

В период с ноября 2017 года по январь 2018 года ВОЗ проверила около 8000 продуктов из более чем 500 магазинов в Австрии, Болгарии, Израиле и Венгрии.

Более 30 % калорий в половине продуктов были получены из общего количества сахара, в то время как около трети содержали добавленный сахар — дополнительно к естественным сахарам, которые содержатся во фруктах и овощах.

В докладе говорится: «Сахар, фруктовые соки, концентрированные фруктовые соки и другие подслащивающие вещества не должны добавляться в пищу для младенцев и маленьких детей».

Научно-консультативный комитет по питанию при правительстве Великобритании (SACN) рекомендует, чтобы добавленные сахара составляли не более пяти процентов ежедневного потребления энергии ребенком. И эта пропорция должна быть еще ниже для детей младше двух лет.

В докладе говорится, что до 60 процентов проверенных пищевых продуктов были маркированы как подходящие для детей в возрасте до шести месяцев, что противоречит рекомендациям ВОЗ, согласно которым «дети получают исключительно грудное молоко в течение первых шести месяцев жизни».

ВОЗ также хочет запретить продвижение заменителей грудного молока, чтобы дети в возрасте от шести месяцев до двух лет питались продуктами, богатыми питательными веществами, приготовленными дома.

Такие ярлыки, как «без добавления сахара», «органический» или «не содержащий консервантов», заставляют родителей думать, что продукт полезен для здоровья.

«Без добавления сахара», например, на самом деле ничего не говорит о том, сколько сахара содержится в чем-либо - он все еще может содержать огромное количество фруктозы из фруктов.

Поэтому подобные утверждения на этикетках также хотят запретить.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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