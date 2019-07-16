От проблемы с зубами до ожирения: какие опасности таит в себе детское питание

Всемирная организация здравоохранения призвала запретить добавление сахара в детское питание и предостерегла от «вводящих в заблуждение» заявлений о полезности этих продуктов на этикетках, сообщает британское издание Daily Mail.

Анализ тысяч детских продуктов питания в Европе показал высокий уровень содержания сахара во всех них, и даже в острых продуктах.

Это может вызывать гниение молочных зубов, ожирение и связанные с ним риски, предупреждает ВОЗ.

В период с ноября 2017 года по январь 2018 года ВОЗ проверила около 8000 продуктов из более чем 500 магазинов в Австрии, Болгарии, Израиле и Венгрии.

Более 30 % калорий в половине продуктов были получены из общего количества сахара, в то время как около трети содержали добавленный сахар — дополнительно к естественным сахарам, которые содержатся во фруктах и овощах.

В докладе говорится: «Сахар, фруктовые соки, концентрированные фруктовые соки и другие подслащивающие вещества не должны добавляться в пищу для младенцев и маленьких детей».

Научно-консультативный комитет по питанию при правительстве Великобритании (SACN) рекомендует, чтобы добавленные сахара составляли не более пяти процентов ежедневного потребления энергии ребенком. И эта пропорция должна быть еще ниже для детей младше двух лет.

В докладе говорится, что до 60 процентов проверенных пищевых продуктов были маркированы как подходящие для детей в возрасте до шести месяцев, что противоречит рекомендациям ВОЗ, согласно которым «дети получают исключительно грудное молоко в течение первых шести месяцев жизни».

ВОЗ также хочет запретить продвижение заменителей грудного молока, чтобы дети в возрасте от шести месяцев до двух лет питались продуктами, богатыми питательными веществами, приготовленными дома.