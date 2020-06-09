ВОЗ предупредила россиян о риске роста числа заболевших COVID-19 после снятия ограничений

«Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту», – сказала Вуйнович, добавив, что особенно важно помнить о мерах предосторожности людям старше 60 лет и всем, кто находится в группе повышенного риска.Также эксперт добавила, что уже сейчас надо готовить систему здравоохранения к возможному всплеску роста числа заболевших. И медучреждения в таком случае неизбежно столкнутся с двойной нагрузкой – им придется лечить коронавирусных больных и оказывать плановые медицинские услуги.

Поддерживает российского представителя ВОЗ и глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, заявивший, что, несмотря на то, что страны постепенно выходят из карантина, ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. За последние 10 дней ежедневно фиксируется более 100 тысяч новых зараженных. Всего же за время пандемии зафиксировано больше 7 миллионов заболевших, количество смертей достигло 406 522 тысяч человек. В России за последние сутки выявлено 8595 инфицированных, а общее число зараженных достигло отметки 485 253 человека.

Фото: pixabay

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