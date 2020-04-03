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ВОЗ предупредила о бесполезности медицинских масок для здоровых людей

При этом купить их по-прежнему проблематично. Почти в каждой аптеке вас встретит объявление о том, что защитных повязок в наличии нет.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич подчеркнул, что здоровым людям не нужны медицинские маски - они попросту бесполезны, так как не могут служить защитой от опасного вируса. Так, чиновник ответил на вопрос о распространении дизайнерских масок среди населения. Стильная повязка может послужить лишь аксессуаром.

«Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», - подчеркнул он.

Тем временем многие дизайнеры и попросту предприимчивые граждане начали шить на продажу маски с различными принтами и лозунгами. Цена аксессуара, в среднем, от 350 рублей за штуку.

По мнению Язаревича, многие люди не знают, как правильно носить медицинскую маску (она должна быть надежно закреплена на лице), чаще начинают трогать лицо, забывают менять повязку каждые два часа и в принципе расслабляются, получив ложное чувство безопасности. То есть забывают чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что медицинскими масками, а также защитными очками и перчатками в первую очередь должны быть обеспечены медицинские сотрудники по всему миру - именно они ежедневно контактируют с зараженными людьми и подвергают опасности себя. Случаи заражения персонала не редкость.

По данным на утро 3 апреля, в России подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали 34 человека. 281 пациент выздоровел.

Фото: Pexels.com

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