ВОЗ оценила ситуацию с распространением COVID-19 и назвала срок перелома в борьбе с пандемией

Как сообщает издание «РИА Новости», на выступлении 73-й Всемирной ассамблеи чиновник заявил, что пандемия привела к чрезмерным нагрузкам на систему здравоохранения во всем мире, что, в свою очередь, негативно отражается на борьбе с другими заболеваниями, в том числе инфекционными. При этом Гебрейеус считает, что ситуацию можно переломить и взять под контроль. И произойдет это, по его мнению, не позднее чем в марте 2021 года.

Глава ВОЗ пояснил, что именно к этому сроку наверняка будет закончена разработка вакцин, появятся средства для самостоятельного тестирования на коронавирус, а также будет произведено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты. При этом Гебрейеус отметил, что к прививке от COVID-19 стоит относиться как к «глобальному благу, а не частному сырьевому товару».