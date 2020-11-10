ВОЗ оценила ситуацию с распространением COVID-19 и назвала срок перелома в борьбе с пандемией
Как сообщает издание «РИА Новости», на выступлении 73-й Всемирной ассамблеи чиновник заявил, что пандемия привела к чрезмерным нагрузкам на систему здравоохранения во всем мире, что, в свою очередь, негативно отражается на борьбе с другими заболеваниями, в том числе инфекционными. При этом Гебрейеус считает, что ситуацию можно переломить и взять под контроль. И произойдет это, по его мнению, не позднее чем в марте 2021 года.
Глава ВОЗ пояснил, что именно к этому сроку наверняка будет закончена разработка вакцин, появятся средства для самостоятельного тестирования на коронавирус, а также будет произведено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты. При этом Гебрейеус отметил, что к прививке от COVID-19 стоит относиться как к «глобальному благу, а не частному сырьевому товару».
Напомним, что пандемия охватила весь мир в январе 2020 года, к марту ситуация стала близка к критической, затем наступил спад, но в октябре случилась новая вспышка, которую многие принимают за вторую волну заболеваемости. На данный момент в мире количество подтвержденных случаев инфицирования вплотную приблизилось к 51 миллиону человек, из них в России – 1,8 миллиона, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 977 новых больных. На первом месте печального рейтинга расположились США, где количество инфицированных перешагнуло отметку в 10 миллионов, на втором месте – Индия с 8,5 миллионами, на третьем – Бразилия с 5,7 миллионами.
Фото: depositphotos
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