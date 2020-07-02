ВОЗ оценила, как Россия справляется с пандемией коронавируса

Согласно данным на 1 июля 2020 года, за последние сутки в России выявлено 6760 заболевших, из них в Москве – 662 человека (это наименьшие темпы прироста за последнее время), в Подмосковье – 317, в Санкт-Петербурге – 258. В стране также есть регионы, где не зафиксировано ни одного нового случая – это Ненецкий и Чукотский автономные округа. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ – 0%, 2. Москва – 0,3%, 3. Севастополь – 0,4%, 4. Московская область, Республика Дагестан – 0,5%, 5. Республика Ингушетия – 0,6%», – говорится в сообщении. Бессимптомно заболевание протекает у 32,1% инфицированных.

Согласно статистике ВОЗ, в мире на сегодняшний день зафиксировано 10 694 060 заболевших (из них 5 480 394 человека выздоровели и 516 210 скончались). Российский вклад в мировую статистику – более 660 тысяч зараженных и больше 9,5 тысяч умерших. Страна занимает третью строчку в печальном рейтинге государств с наибольшим количеством инфицированных, пропуская вперед только США и Бразилию, а по количеству скончавшихся – на 12-м. Показатель летальности в России – один из самых низких, 1,4%.

Фото: pixabay

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