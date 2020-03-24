ВОЗ: коронавирус распространяется по миру все быстрей

По словам чиновника, если от первого зарегистрированного случая до цифры в 100 тысяч случаев прошло 67 дней, то всего четыре дня понадобилось, чтобы количество зараженных по всему миру достигло 300 тысяч. По данным на 24 марта, в мире зафиксировано 382 108 случаев заражения коронавирусом. Среди жертв пандемии 16 574 человека. В России, такие цифры приводит Роспотребнадзор, подтверждено 438 случаев заражения. 17 человек выздоровели.

Гендиректор ВОЗ подчеркивает, что жесткие ограничения, введенные странами, замедляют распространение COVID-19, но мир столкнулся с другой проблемой. В частности, нехваткой защитных средств, их не хватает даже медицинским работникам, которые контактируют с больными.

В настоящее время не существует эффективных лекарств против коронавируса. Ученые разных стран, в том числе российские, работают над созданием вакцины, но процесс требует времени. По некоторым данным, вакцина может появиться в четвертом квартале текущего года.

Напомним, столичный мэр Сергей Собянин обязал пожилых москвичей соблюдать домашний режим. При следовании правилам жители Москвы старше 65 лет получат по четыре тысячи рублей в качестве компенсации.