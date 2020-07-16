Вовсе не поражение легких: названы самые тяжелые последствия коронавируса для здоровья

«Мы-то обращали внимание на легкие, потому что это была более выпуклая кислородная недостаточность, но, оказывается, практически у всех больных в той или иной степени идет поражение головного мозга — такая ковидная энцефалопатия. Она носит характер васкулита, то есть воспаления сосудов», — пояснил эксперт, добавив, что врачи сейчас думают, как облегчить людям «постковидный синдром». В то же время московские власти, оценивая все предпринятые во время пандемии меры, надеются, что у России в целом и столице в частности есть очень высокие шансы избежать повторного введения режима самоизоляции и новой жесткой вспышки коронавируса. Напомним, что общее число зарегистрированных случаев инфицирования ковидом на 16 июля 2020 года превысило отметку в 13,5 миллионов человек в мире и 752 тысячи в России. За последние сутки в стране выявлено 6428 случаев. Количество смертей составило больше 584 тысяч, выздоровели свыше 7,5 миллионов.

Фото: pixabay

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