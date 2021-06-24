passion.ru

Вокалист и бас-гитарист рок-группы Blink-182 Марк Хоппус признался, что болен раком

Марк Хоппус — американский панк-рок музыкант и композитор. Наибольшую популярность он получил благодаря участию в рок-группе Blink-182, основанной им в том числе в 1992 году, где он был вокалистом и бас-гитаристом. Хоппус автор многих песен группы, которые неоднократно перепевались разными артистами. Звезде 49 лет и он сегодня ночью признался своим поклонниками, что ему диагностировали рак и в течение последних трех месяцев он проходил курс химиотерапии.
Марк Хоппус

«Последние три месяца я прохожу химиотерапию от рака. У меня рак. Это паршиво, и мне страшно, но в то же время мне повезло с невероятными врачами, семьей и друзьями, которые помогают мне справиться с этим», — соответствующую публикацию музыкант опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Марк Хоппус февраль

Фото: Instagram markhoppus

По словам Марка, ему предстоит еще несколько месяцев лечения, но он настроен оптимистично: «Я стараюсь сохранять надежду и позитивный настрой. Не могу дождаться, когда избавлюсь от рака и увижу всех вас на концерте в ближайшем будущем. С любовью ко всем вам». При этом в сообщении не объясняется? от какого именно вида рака страдает Хоппус.

Помимо Blink-182, Хоппус известен по проекту +44, где также был одним из основателей, а также по участию в супергруппе Simple Creatures. Кроме музыкальной деятельности, Марк проявил себя в фильмах и на телевидении. Первая роль в большом кино ему досталась в комедии «‎Американский пирог»‎, где он играл участника гаражной рок-группы.

Фото: Globallook, Instagram markhoppus

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!