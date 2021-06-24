Вокалист и бас-гитарист рок-группы Blink-182 Марк Хоппус признался, что болен раком

По словам Марка, ему предстоит еще несколько месяцев лечения, но он настроен оптимистично: «Я стараюсь сохранять надежду и позитивный настрой. Не могу дождаться, когда избавлюсь от рака и увижу всех вас на концерте в ближайшем будущем. С любовью ко всем вам». При этом в сообщении не объясняется? от какого именно вида рака страдает Хоппус.

Помимо Blink-182, Хоппус известен по проекту +44, где также был одним из основателей, а также по участию в супергруппе Simple Creatures. Кроме музыкальной деятельности, Марк проявил себя в фильмах и на телевидении. Первая роль в большом кино ему досталась в комедии «‎Американский пирог»‎, где он играл участника гаражной рок-группы.