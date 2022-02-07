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Вода смоет холестерин: как следует принимать душ, чтобы «прочистить» артерии

Высокий холестерин опасен для жизни, так как провоцирует серьезные нарушения — например, закупорку артерий. Однако есть способ избавиться от этого недуга, утверждает врач-фармацевт Хуссейн Абдех из MedicineDirect.
Вода смоет холестерин: как следует принимать душ, чтобы «прочистить» артерии

В определенных случаях весьма полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы окажется принятие душа. Мытье под прохладной или холодной водой улучшает кровообращение за счет оптимизации кровотока. В результате такой процедуры реально снизить кровяное давление и даже очистить закупоренные артерии.

«Это действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Холодная вода, попадая на кожу, также способствует более эффективному перекачиванию крови, а это значит, что она циркулирует по телу быстрее, помогая прочищать артерии», — рассказал о плюсах «освежающего» душа Хуссейн Абдех.

Он также отметил, что прохладный душ может помочь снизить уровень вредного жира в организме, заставляя тело использовать его для обогрева. Об этом пишет «Медик Форум».

Фото: freepik.com

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