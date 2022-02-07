Вода смоет холестерин: как следует принимать душ, чтобы «прочистить» артерии

В определенных случаях весьма полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы окажется принятие душа. Мытье под прохладной или холодной водой улучшает кровообращение за счет оптимизации кровотока. В результате такой процедуры реально снизить кровяное давление и даже очистить закупоренные артерии.

«Это действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Холодная вода, попадая на кожу, также способствует более эффективному перекачиванию крови, а это значит, что она циркулирует по телу быстрее, помогая прочищать артерии», — рассказал о плюсах «освежающего» душа Хуссейн Абдех.