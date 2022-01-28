Вода с лимоном вызывает изжогу, с алоэ — аллергию: так можно ли пить воду натощак

Обезвоживание негативно влияет на работоспособность организма. Одними из первых страдают терморегуляция тела, транспортировка питательных веществ и кислорода к клеткам, а также выведение продуктов жизнедеятельности. Более того, при наступлении дегидратации сгущается кровь, нарушается процесс пищеварения и затрудняется дыхание. Утро следует начинать со стакана воды. Она должна быть теплой и щелочной. Если же добавить лимон, такой напиток повышает кислотность в организме. Это может вызвать изжогу, боли и спазмы в желудке. Да и зубы не скажут вам спасибо, потому что лимонный сок вреден для эмали.

Если в воду добавить натуральный сок алоэ, что может быть полезно при соблюдении курса, количества и отсутствия всех противопоказаний, это не гарантирует, что у вас нет личной непереносимости ингредиента. Такой коктейль способен вызвать аллергическую реакцию.

Сок сельдерея, который советуют добавлять в количестве 50 мл на стакан воды, нельзя употреблять людям с целым перечнем заболеваний. Например, страдающим от гастрита, панкреатита, мочекаменной болезни, а также беременным женщинам.