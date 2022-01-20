Во всем виноват COVID-19? Уролог объяснил влияние вируса на размер мужского достоинства

Данные выводы специалист сделал в связи с исследованиями ученых и жалобой американца. В первом случае ученые установили, что с сокращением половых органов в размерах после перенесенного COVID-19 столкнулись примерно 5% мужчин из 56 стран. С тем же столкнулся 30-летний мужчина из США, который перенес коронавирус летом прошлого года. По его словам, после болезни его причинное место уменьшилось на 4 сантиметра и до сих пор не вернулось к привычному состоянию.

Комментируя перечисленные случаи, Сергей Ильин отметил, что размер детородного органа зависит исключительно от степени его наполняемости кровью во время эректильных процессов. «Конечно, коронавирусная инфекция, как и любая инфекция, влияет на сосудистую систему. А половой член как раз состоит на 90 процентов из сосудов. И ковид мог повлиять на какие-то отдельные функции органа, но точно никак не может изменить размер — увеличить или уменьшить», — объяснил уролог в беседе с «Вечерней Москвой».