Во всем виноват COVID-19? Уролог объяснил влияние вируса на размер мужского достоинства
Данные выводы специалист сделал в связи с исследованиями ученых и жалобой американца. В первом случае ученые установили, что с сокращением половых органов в размерах после перенесенного COVID-19 столкнулись примерно 5% мужчин из 56 стран. С тем же столкнулся 30-летний мужчина из США, который перенес коронавирус летом прошлого года. По его словам, после болезни его причинное место уменьшилось на 4 сантиметра и до сих пор не вернулось к привычному состоянию.
Комментируя перечисленные случаи, Сергей Ильин отметил, что размер детородного органа зависит исключительно от степени его наполняемости кровью во время эректильных процессов. «Конечно, коронавирусная инфекция, как и любая инфекция, влияет на сосудистую систему. А половой член как раз состоит на 90 процентов из сосудов. И ковид мог повлиять на какие-то отдельные функции органа, но точно никак не может изменить размер — увеличить или уменьшить», — объяснил уролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Вероятнее всего, проблема американца надуманна, предположил врач и посоветовал изучить психоэмоциональную сторону. «Кроме того, у пациента могут быть иные системные заболевания, наподобие подагры или болезни Пейрони, при которой в органе образовываются плотные бляшки, деформирующие форму и вызывающие болезненные эрекции. Эти недуги косвенно способны уменьшать размер», — рассказал уролог. К тому же влиять на функции и сокращать мужское достоинство могут онкологические заболевания, заключил Сергей Ильин.
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