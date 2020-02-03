Во время приступа ярости женщина дважды пережила остановку сердца

23-летняя Чарна Ми потеряла сознание во время приступа ярости и утверждает, что ее сердце за это время останавливалось дважды. В какой-то момент девушка потеряла сознание, продолжая биться в конвульсиях. Что послужило причиной эмоционального припадка, пациентка не помнит.

Врачи исключили припадок эпилепсии. Сканирование мозга не обнаружило неврологических патологий. При этом подобные судороги могут возникать по массе причин, включая сильные эмоции на фоне стресса, душевной боли. Сама Чарна ходит теперь с посторонней помощью, ей кажется, что она не чувствует ног. Также после приступа ее лицо украшено синяками, пишет Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/health/article-7951499/Footage-shows-woman-having-violent-seizure-cl.html).

По статистике, которое приводит издание, 15 000 британцев страдает подобными приступами.

По словам Чарны, она хочет услышать вменяемый диагноз от врачей, но те лишь разводят руками. «Она не думает, что они воспринимают ее всерьез. Мы сами не понимаем, что это такое. Если врачи не знают, то откуда нам это знать?» — сокрушается сестра пациентки Анастасия. Она же взяла на себя заботу о четырехлетней племяннице, которая пока не видится с мамой.