passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Во время приступа ярости женщина дважды пережила остановку сердца

23-летняя пациентка в течение месяца остается в больнице, но врачи пока не в силах понять, что с ней.

23-летняя Чарна Ми потеряла сознание во время приступа ярости и утверждает, что ее сердце за это время останавливалось дважды. В какой-то момент девушка потеряла сознание, продолжая биться в конвульсиях. Что послужило причиной эмоционального припадка, пациентка не помнит.

Врачи исключили припадок эпилепсии. Сканирование мозга не обнаружило неврологических патологий. При этом подобные судороги могут возникать по массе причин, включая сильные эмоции на фоне стресса, душевной боли. Сама Чарна ходит теперь с посторонней помощью, ей кажется, что она не чувствует ног. Также после приступа ее лицо украшено синяками, пишет Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/health/article-7951499/Footage-shows-woman-having-violent-seizure-cl.html).

По статистике, которое приводит издание, 15 000 британцев страдает подобными приступами.

По словам Чарны, она хочет услышать вменяемый диагноз от врачей, но те лишь разводят руками. «Она не думает, что они воспринимают ее всерьез. Мы сами не понимаем, что это такое. Если врачи не знают, то откуда нам это знать?» — сокрушается сестра пациентки Анастасия. Она же взяла на себя заботу о четырехлетней племяннице, которая пока не видится с мамой.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!