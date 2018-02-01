50-летняя Памела Андерсон дала очень честное интервью о процессе, с которым сталкивается каждая женщина в ее возрасте, и о новом бойфренде.

Для многих женщин менопауза — непростое испытание. Актриса и модель Памела Андерсон не исключение. Справиться с перепадами настроения и более физиологичными проявлениями этого периода ей помогла… новая любовь и переезд во Францию.

«Мой бойфренд Адиль Рами (футболист сборной Франции — прим. ред.) очень терпеливо и нежно относится ко мне. Я счастлива с ним», — отметила Памела в интервью The Daily Mail.