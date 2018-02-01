«Во время менопаузы можно быть секс-символом»: Памела Андерсон откровенно рассказала о переменах в жизни
Памела Андерсон
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50-летняя Памела Андерсон дала очень честное интервью о процессе, с которым сталкивается каждая женщина в ее возрасте, и о новом бойфренде.
Для многих женщин менопауза — непростое испытание. Актриса и модель Памела Андерсон не исключение. Справиться с перепадами настроения и более физиологичными проявлениями этого периода ей помогла… новая любовь и переезд во Францию.
«Мой бойфренд Адиль Рами (футболист сборной Франции — прим. ред.) очень терпеливо и нежно относится ко мне. Я счастлива с ним», — отметила Памела в интервью The Daily Mail.
Андерсон тщательно следит за собой и поражает молодого возлюбленного ухоженностью: «Адиль удивляется, если кто-то из наших друзей упоминает о моем возрасте. Он серьезно считает, что мне максимум 30, а не 50 лет».