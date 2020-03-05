Внучка миллиардера скончалась под скальпелем хирурга во время пластической операции

Бонни Эвита Лау давно планировала сделать ряд операций по улучшению фигуры. Стройная наследница корейского миллиардера хотела увеличить грудь и избавиться от жировых отложений с помощью липосакции. В отличие от многих жертв пластики Лау не собиралась экономить на услугах хирургов. Тем более, что все процедуры ей были оплачены в подарок. Богатая наследница выбрала в Сеуле клинику, специализирующуюся на пластической хирургии.

По невыясненным пока причинам операция проводилась без сопровождения анестезиолога. В какой-то момент пациентка очнулась, испытав сильнейший болевой шок. Хирург увеличил дозу наркоза и продолжил операцию. Через некоторое время женщина впала в кому, еще через час она умерла на операционном столе.

В данный момент супруг погибшей подал иск против сеульской клиники. Он обвинил персонал в непредумышленном убийстве. Также вдовец требует возместить моральный ущерб. Еще одна деталь: местные журналисты сообщают, что ни он, ни его сын не смогут претендовать теперь на часть наследства дедушки покойной.

Речь о Лау Тинпоне, основателе компании Bossini. В сеть входит 1500 магазинов в разных странах. Состояние семьи оценивают в 7,8 миллиарда долларов.