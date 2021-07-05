Внимание к каким симптомам поможет вовремя диагностировать язву желудка
В эфире радиостанции «Говорит Москва» завотделением гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 Боткинской больницы, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Оксана Левина рассказала о симптоматике язвы желудка. «Я бы отметила, что самые яркие симптомы — это бессимптомное течение, которое бывает достаточно часто, особенно касаемо язв желудка», — сообщила специалист.
По словам Оксаны Левиной, зачастую люди проходят обследования по поводу анемии, хронического снижения уровня гемоглобина, слабости или вздутия живота умеренного — недугов, которые не указывают на язвенную болезнь печени, но при медицинском обследовании позволяют ее вовремя диагностировать.
Кроме того, характерные для болезни желудка ноющие боли в области живота, которые напоминают чувство голода, не всегда появляются у людей. В основном пациенты жалуются на жгучую боль, но данный симптом не характерен для обсуждаемого заболевания.
«Когда после приёма пищи появляется какая-то ноющая боль, вот это повод сделать гастроскопию, потому что язвы очень часто в нашей популяции встречаются с тем режимом жизни, который мы ведём, это частое поражение», — объяснила врач.
Фото: freepik.com
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