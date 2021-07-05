Внимание к каким симптомам поможет вовремя диагностировать язву желудка

В эфире радиостанции «Говорит Москва» завотделением гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 Боткинской больницы, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Оксана Левина рассказала о симптоматике язвы желудка. «Я бы отметила, что самые яркие симптомы — это бессимптомное течение, которое бывает достаточно часто, особенно касаемо язв желудка», — сообщила специалист.

По словам Оксаны Левиной, зачастую люди проходят обследования по поводу анемии, хронического снижения уровня гемоглобина, слабости или вздутия живота умеренного — недугов, которые не указывают на язвенную болезнь печени, но при медицинском обследовании позволяют ее вовремя диагностировать.