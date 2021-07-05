passion.ru

Внимание к каким симптомам поможет вовремя диагностировать язву желудка

Язва желудка — хроническое заболевание, при котором возникает дефект слизистой оболочки желудка, то есть на ней появляются язвы. Патология может долгое время себя не проявлять или наоборот сопровождаться сильной болью в пищеварительном орган, а также при данном недуге часто отмечаются тошнота, рвота и прочее. Например, ноющая боль в животе после приема пищи должна настораживать человека и считается поводом для обращения к врачу.
Внимание к каким симптомам поможет вовремя диагностировать язву желудка

В эфире радиостанции «Говорит Москва» завотделением гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 Боткинской больницы, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Оксана Левина рассказала о симптоматике язвы желудка. «Я бы отметила, что самые яркие симптомы — это бессимптомное течение, которое бывает достаточно часто, особенно касаемо язв желудка», — сообщила специалист.

По словам Оксаны Левиной, зачастую люди проходят обследования по поводу анемии, хронического снижения уровня гемоглобина, слабости или вздутия живота умеренного — недугов, которые не указывают на язвенную болезнь печени, но при медицинском обследовании позволяют ее вовремя диагностировать.

Кроме того, характерные для болезни желудка ноющие боли в области живота, которые напоминают чувство голода, не всегда появляются у людей. В основном пациенты жалуются на жгучую боль, но данный симптом не характерен для обсуждаемого заболевания.

«Когда после приёма пищи появляется какая-то ноющая боль, вот это повод сделать гастроскопию, потому что язвы очень часто в нашей популяции встречаются с тем режимом жизни, который мы ведём, это частое поражение», — объяснила врач.

Фото: freepik.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!