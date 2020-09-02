Внезапные судороги и спутанная речь у 6-летней девочки оказались симптомами деменции

К тому моменту Молли начала путать слова, время от времени была дезориентирована и не понимала, где она находится, стала забывать важные события типа смерти дедушки. Обеспокоенная мать снова обратилась в больницу, где ее дочери в итоге диагностировали редкую форму детской деменции – болезнь Баттена. Это редкое наследственное нейродегенеративное расстройство, которое приводит к летальному исходу. Как правило, до взрослого возраста юные пациенты с таким недугом не доживают. «Было ужасно наблюдать, как самая общительная маленькая девочка, которая могла сделать все, что и любой шестилетка, оказалась в подобной ситуации. Заболевание влияет на ее краткосрочную память, потому она не запоминает новые факты. Когда она пошла в специальную школу, у нее появилось много друзей, спустя год она не могла вспомнить ни одного из них», – поясняет Адель.

Сейчас Молли 11 лет, и деменция начала резко прогрессировать: девочка начала терять зрение, память и равновесие. Еще совсем недавно она могла кататься на самокате и бегать по парку, но сейчас все изменилось и малышке приходится передвигаться в инвалидном кресле – иначе она постоянно падает и ранится, не помнит песен из любимых мультфильмов, которые знала наизусть, и даже плохо связывает слова в предложения. «Все только усложняется, – говорит Адель. – Возможно, ей осталось всего несколько лет».

Фото: freepik

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