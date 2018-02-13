Муж Елены Ваенги опубликовал фото из больницы.

Несколько часов назад в блоге 35-летнего музыканта Романа Садырбаева, мужа певицы Елены Ваенги, появилась фотография, которая не на шутку напугала его фолловеров. «Не изменяя традициям , собрались на отдых . В одном флаконе и море и солнце и воздух . Ща отдохнём и опять на работу», — написал артист.

«Вы что опять как в прошлом году??? Выздоравливайте!!!!», «Нет слов...Скорейшего выздоровления», «"Классное" у вас море ...((((», «Настоящая семья! И на сцену вместе, и под капельницу!», «Леночка дорогая, переживаю за Вас как за родного и любимого человека!!! Выздоравливайте! Рядом любимый муж, это здорово! Рома! Пожалуйста берегите нашу Лену и помогайте ей во ВСЕМ», «О Боже! Все в одном флаконе. Уже вдвоем. Выздоравливайте,пожалуйста!!! Надо на море. Работа подождет», — сочувствуют поклонники.

Подробных комментариев пара не дает. Не так давно Елена Ваенга отдыхала с семьей в загородном доме, и, судя по записям в ее Instagram, ничего не предвещало беды. Возможно, это мероприятие было запланировано и Роман просто назвал его «отпуском»? В любом случае желаем паре здоровья!

Фото: instagram