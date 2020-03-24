Влюбленные худеют: эксперты нашли связь между весом девушки и стадией ее романа

Британские ученые не дремлют: они провели эксперимент с участием трех тысяч женщин. Девушки находились на разных стадиях романтических отношений: от конфетно-букетного периода до свадьбы и последующей семейной жизни. И их вес колебался в зависимости от этапа романа. Причиной тому эмоциональный фон.

Например, в начале романа многие худеют. Желание хорошо выглядеть, увлеченность. переживания способствуют этому. Не зря многие советуют влюбиться, чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов. На второй стадии отношений все становится стабильным, партнеры в определенной степени расслабляются, принимают друг друга со всеми недостатками и, как следствие, набирают потерянный вес.

При подготовке к свадьбе на девушку сваливается множество приятных и не очень хлопот, эмоциональное напряжение растет вместе с желанием быть самой красивой и стройной невестой - многие в этот момент худеют. В среднем, на пять килограммов. Кто-то и целенаправленно садится на диету, чтобы спустя годы с улыбкой рассматривать свадебные фото.

А вот уже семейная жизнь и последующее рождение детей нередко способствует набору веса. Впрочем, все индивидуально, справедливо заметят многие.