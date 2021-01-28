Владимир Путин оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России
Как сообщается на сайте Кремля, по состоянию на 28 января 2020 года, на 100 тысяч российских граждан выявляется всего 12 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Владимир Путин подчеркнул, что данные показатели в 4 раза ниже, чем в других странах мира. «Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — отметил президент, добавив, что пандемия в России медленно, но верно отступает.
При этом глава государства добавил, что, несмотря на позитивную динамику заболеваемости, расслабляться преждевременно: соблюдение мер предосторожности должно продолжаться, ношение средств индивидуальной защиты отменять нельзя, а также необходимо сохранять резерв коечного фонда в медицинских учреждениях. Напомнил Путин и о необходимость продолжать выпуск «Спутника V» и других препаратов: сейчас он идет с опережением графика, но все же необходимо выйти на темпы, сопоставимые с вакцинацией от гриппа.
Фото: Globallookpress.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!