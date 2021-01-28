Владимир Путин оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России

При этом глава государства добавил, что, несмотря на позитивную динамику заболеваемости, расслабляться преждевременно: соблюдение мер предосторожности должно продолжаться, ношение средств индивидуальной защиты отменять нельзя, а также необходимо сохранять резерв коечного фонда в медицинских учреждениях. Напомнил Путин и о необходимость продолжать выпуск «Спутника V» и других препаратов: сейчас он идет с опережением графика, но все же необходимо выйти на темпы, сопоставимые с вакцинацией от гриппа.

Фото: Globallookpress.com

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