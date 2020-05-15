Владимир Путин оценил, как изменилась ситуация с коронавирусом в России

Президент отметил, что постепенное взятие под контроль эпидемии позволит, наконец, вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки дня. Однако это вовсе не означает, что надо останавливать поддержку граждан и экономики – власти по-прежнему должны будут держать руку на пульсе и действовать соответственно ситуации. Согласно данным на 15 мая 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в России достигло отметки 262 843 человека, из них 10 598 случаев зафиксированы в последние сутки (что может косвенно свидетельствовать о достижении плато). За время пандемии 58 226 человек выздоровели, 2418 скончались.

Фото: globallookpress

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