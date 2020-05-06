Вирусологи сделали новый прогноз окончания пандемии коронавируса в России и мире — он неутешителен

Подтверждает данные главы берлинского университета и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, также заявившая о том, что не стоит расслабляться и ослаблять правила социального дистанцирования, так как вторая волна коронавируса неизбежна. По словам абсолютно всех экспертов, ношение масок, соблюдение дистанции, правила личной гигиены должны стать новой нормой, потому что ожидать скорого избавления от COVID-19 не стоит. Неблагоприятные новости появились не только для мира в целом, но и для России в частности. Прогноз об окончании пандемии в нашей стране вновь сдвинулся в сторону продления. Теперь ученые Сингапурского университета технологии и дизайна, основываясь на математической модели распространения вируса, заявили, что эпидемия в России может закончиться только 24 августа, предыдущие прогнозы были более оптимистичны: тогда ученые прогнозировали 20 июня и впоследствии 12 августа в качестве даты Х.

Фото: pixabay

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