Вирусологи объяснили, почему смертность от ковида в России обновляет рекорд каждый день

Во-первых, есть тяжелые пациенты, которые заболели ещё до стабилизации процесса. Заболевание может продолжаться от двух недель до 2-3 месяцев. В некоторых случаях описывается так называемый «лонг ковид», который может быть и несколько месяцев. Также это связано с тем, что достаточно большое число людей, которые имеют хронические заболевания, отягощающие COVID-19 и создающие основу для очень тяжелого течения... Во-вторых, в России до пандемии умирали около 3000 человек от инфаркта миокарда. Каждый день было столько смертей. Пандемия поспособствовала наложению инфекции на ту же самую статистику, которая имелась по сердечно-сосудистым заболеваниям в России. Ведь именно у людей с факторами риска реализуется самый неприятный исход заболевания,