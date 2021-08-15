Вирусологи объяснили, почему смертность от ковида в России обновляет рекорд каждый день
Статистика смертности от Covid-19 в России ежедневно показывает небольшой прирост. За последние сутки от этой болезни в стране скончалось 819 человек, тогда как еще неделю назад, количество умерших за сутки составляло менее 800 человек. Ученые, однако, не спешат бить тревогу и говорить об увеличении ежесуточного количества выявленных больных. Причины антирекорда вирусологи видят в другом.
Фото: Макеев Иван | Комсомольская правда | East News Russia
Во-первых, есть тяжелые пациенты, которые заболели ещё до стабилизации процесса. Заболевание может продолжаться от двух недель до 2-3 месяцев. В некоторых случаях описывается так называемый «лонг ковид», который может быть и несколько месяцев. Также это связано с тем, что достаточно большое число людей, которые имеют хронические заболевания, отягощающие COVID-19 и создающие основу для очень тяжелого течения... Во-вторых, в России до пандемии умирали около 3000 человек от инфаркта миокарда. Каждый день было столько смертей. Пандемия поспособствовала наложению инфекции на ту же самую статистику, которая имелась по сердечно-сосудистым заболеваниям в России. Ведь именно у людей с факторами риска реализуется самый неприятный исход заболевания,
— рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Как отмечает источник, с начала ведения статистики по пандемии в России на утро 15 августа 2021 года количество заболевших Covid-19 составило 6 600 836 человек. Порядка 90% из них вылечились, число выздоровевших на сегодня составляет 5 884 316; скончались 170 499 человек; около 540 тысяч человек проходят лечение.
Фото и видео: Макеев Иван | Комсомольская правда | East News Russia
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