Вирусолог предсказал, когда в России закончится пандемия коронавируса

Увы, коронавирус продолжает распространяться по миру. Согласно данным на 27 марта, больше 24 тысяч человек стали его жертвами. В России подтверждено 1036 случаев заражения, такие цифры приводит Роспотребнадзор.

Вирусолог Алексей Потехин рассказал о том, что вирус оказался завезенным в нашу страну относительно недавно, потому еще рано говорить о пике, мы в самом начале развития эпидемии. К тому же окончательно не отработана система тестирования.

«Имеет место недооценка числа инфицированных, так как многих бессимптомных вирусоносителей просто не проверяют, да и люди со слабыми симптомами ОРВИ не обращаются к врачам. Это не плохо, так как автоматически означает, что процент летальности при коронавирусной инфекции завышен, и заодно популяция потихоньку накапливает тот самый коллективный иммунитет», - поделился профессор в интервью порталу reminder.media

Также профессор кафедры микробиологии СПбГУ перечислил положительные стороны пандемии для человечества. Благодаря эпидемии коронавируса многие вспомнили о гигиене - во всяком случае стали гораздо чаще и тщательней мыть руки. Это означает, что пойдет на спад заболеваемость многими инфекционными заболеваниями. По мнению вирусолога, теперь вряд ли кто-то думает, что появление вирусов из природы — это заговор фармацевтических гигантов. Как известно, разносчиками новой коронавирусной инфекции стали летучие мыши. И это далеко не первый вирус, который передался человеку от животных, птиц.

Кроме того, коронавирус пошатнул позиции антипрививочников, ведь при появлении вакцины от COVID-19 вряд ли найдутся те, кто откажется сделать ее. Потехин считает, что человечество может столкнуться в будущем с еще более опасными вирусами, но пандемия, возможно, позволит уже сейчас отработать алгоритмы действий.

А вот на вопрос о спаде эпидемии в нашей стране вирусолог высказался осторожно: «где-то к середине лета эпидемия и у нас пойдет на спад. Если повезет, то раньше».

Напомним, российские власти принимают меры, чтобы не допустить распространение опасного вируса. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей — для тех, кто не может работать удаленно. В Москве и области на время карантинных каникул закрываются крупные парки, торговые центры, рестораны, салоны красоты. Продолжат свою работу только продуктовые магазины, аптеки, частные клиники. Россиянам настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в Москву.