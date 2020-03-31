passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Российский вирусолог объяснила рост пациентов с коронавирусом моложе 40 лет

Опасный вирус поражает не только пожилых людей.

По словам врача-вирусолога Евгении Сельковой, причина «атаки» вирусом молодежи заключается в том, что он мутирует, выбирая все новых жертв. При этом, приспосабливаясь и меняясь, вирус теряет свою силу, подчеркивают врачи. Так уже было со штаммами свиного и птичьего гриппа.

Увеличение числа инфицированных молодых людей специалисты связывают также с ростом проделанных тестов. Проверяют не только тех, кто вернулся из-за границы, но и тех, кто контактировал с предполагаемым зараженным. Причем для этого не рекомендуется посещать поликлинику: врач придет на дом.

Вирусолог подчеркнула в беседе с изданием «Вечерняя Москва», что молодежь переносит коронавирус намного легче.

«Болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», — рассказала врач.

Напомним, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — пациенты в возрасте от 18 до 40 лет. По состоянию на утро 31 марта в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!