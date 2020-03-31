Российский вирусолог объяснила рост пациентов с коронавирусом моложе 40 лет

По словам врача-вирусолога Евгении Сельковой, причина «атаки» вирусом молодежи заключается в том, что он мутирует, выбирая все новых жертв. При этом, приспосабливаясь и меняясь, вирус теряет свою силу, подчеркивают врачи. Так уже было со штаммами свиного и птичьего гриппа.

Увеличение числа инфицированных молодых людей специалисты связывают также с ростом проделанных тестов. Проверяют не только тех, кто вернулся из-за границы, но и тех, кто контактировал с предполагаемым зараженным. Причем для этого не рекомендуется посещать поликлинику: врач придет на дом.

Вирусолог подчеркнула в беседе с изданием «Вечерняя Москва», что молодежь переносит коронавирус намного легче.

«Болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», — рассказала врач.

Напомним, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — пациенты в возрасте от 18 до 40 лет. По состоянию на утро 31 марта в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Роспотребнадзор.