Виноват коронавирус? В России зафиксирован рост заболеваемости проказой

Как сообщил онлайн-изданию «РИА Новости» директор «Научно-исследовательского института по изучению лепры» Виктор Дуйко, большинство случаев 2020 года – четыре – выявлены на территории Астраханской области, по одному – в Санкт-Петербурге и в Калмыкии. При этом за весь 2019 год был зафиксирован всего единственный пациент с подтвержденным диагнозом «проказа».

По словам специалиста, в росте новых случаев заболевания лепрой виноват коронавирус, который вызывает обострение любых инфекционных болезней и усугубляет их течение. Кроме того, улучшилось качество диагностики этого недуга.