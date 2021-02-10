Виноват коронавирус? В России зафиксирован рост заболеваемости проказой
Как сообщил онлайн-изданию «РИА Новости» директор «Научно-исследовательского института по изучению лепры» Виктор Дуйко, большинство случаев 2020 года – четыре – выявлены на территории Астраханской области, по одному – в Санкт-Петербурге и в Калмыкии. При этом за весь 2019 год был зафиксирован всего единственный пациент с подтвержденным диагнозом «проказа».
По словам специалиста, в росте новых случаев заболевания лепрой виноват коронавирус, который вызывает обострение любых инфекционных болезней и усугубляет их течение. Кроме того, улучшилось качество диагностики этого недуга.
Напомним, лепра, она же проказа – хроническое иммунодефицитное состояние, вызываемое микробактериями. Проявляется болезнь поражением кожи, слизистых и периферической нервной системы. К счастью, в современном мире недуг, хоть и трудно, но излечим, если диагностировать его на ранних стадиях, можно избежать осложнений и инвалидности.
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Фото: depositphotos
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