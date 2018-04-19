«Видно, что у нее мало сил»: соседка рассказала о состоянии здоровья Пугачевой

Родные и близкие Аллы Борисовны Пугачевой твердят, что певица находится в полном порядке, но дотошные журналисты решили расспросить еще и соседей звезды по поселку Грязь в Московской области. Они сообщили другую информацию о здоровье Примадонны.

«У нее есть все, а сил — видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой!» — заявила соседка Пугачевой и Галкина в интервью порталу Sobesednik.ru.