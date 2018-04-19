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«Видно, что у нее мало сил»: соседка рассказала о состоянии здоровья Пугачевой

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Алла Пугачева
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Приятели Примадонны обеспокоены ее самочувствием.

Родные и близкие Аллы Борисовны Пугачевой твердят, что певица находится в полном порядке, но дотошные журналисты решили расспросить еще и соседей звезды по поселку Грязь в Московской области. Они сообщили другую информацию о здоровье Примадонны.

«У нее есть все, а сил — видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой!» — заявила соседка Пугачевой и Галкина в интервью порталу Sobesednik.ru.

Напомним, недавно сама Алла Борисовна прокомментировала состояние своего здоровья и сообщила, что от нее... отказались врачи. «Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — цитируют Пугачеву СМИ.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

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