1 мин.
Вице-премьер Голикова назвала онкологию лидером по уровню смертности в мире
На Всероссийском XII форуме межрегионального общественного движения «Движение против рака» выступила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, онкологические заболевания стали лидерами по уровню смертности в России и мире.
Об этом сообщило «РИА Новости». «К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно, лишь объединив усилия», — отметила Голикова.
Вице-премьер заявила, что российское правительство оказывает всестороннюю поддержку гражданам и помогает в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологии. Например, с конца 2018 года реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с беспрецедентным финансированием.
Снизить показатели смертности возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи, считает Татьяна Голикова.
Фото: freepik.com