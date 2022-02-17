Вице-премьер Голикова назвала онкологию лидером по уровню смертности в мире

Об этом сообщило «РИА Новости». «К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно, лишь объединив усилия», — отметила Голикова.

Вице-премьер заявила, что российское правительство оказывает всестороннюю поддержку гражданам и помогает в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологии. Например, с конца 2018 года реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с беспрецедентным финансированием.