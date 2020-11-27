Весившая 25 килограммов девушка рассказала, как поправилась и полюбила свое тело
Фото: instagram.com/elliespofforth
18-летняя шотландка около двух месяцев была прикована к постели, поскольку весила всего 25 килограммов. Элли училась в младшем классе, когда подверглась нападкам хулиганов из-за своей внешности. С тех пор она постоянно контролировала вес и пыталась похудеть.
«В детстве я всегда любила поесть. Не была привередливым ребенком, всегда пробовала что-то новое и любила печь для своей семьи. Когда я училась в начальной школе, другие девочки начали комментировать мою внешность, говоря, что я самая крупная в классе, - поделилась она. - Я почувствовала себя ужасно, тогда началась моя борьба с весом. Я была счастливой маленькой девочкой, но как только начала сосредотачиваться на внешности, стала несчастной».
С 12 лет Споффорт начала отказываться от еды. В средней школе Элли исключила какие-то продукты из своего рациона.
Anorexia survivor who weighed just four stone and was left bedbound for two months makes incredible recovery https://t.co/wV9JS1sXS1— The Sun (@TheSun) November 25, 2020
«Я стала веганом, чтобы убрать какие-то вещи из своего меню и в итоге отказалась от большинства продуктов, пока не стала есть один раз в день», - вспоминает шотландка. Нездоровые привычки росли вместе с девочкой, к 16 годам Элли тошнило каждый день. Все еще пытаясь похудеть, она ходила по 30 тысяч шагов в сутки. Все это подросток умело скрывал от родителей. К 18 годам девушке поставили диагноз «депрессия и нервная анорексия».
«Моя болезнь была невероятно опасной. Меня тошнило, рвотой выходило все, что я ела за день. Я ходила в ванную и открывала кран, чтобы меня не слышали», - отмечает Элли. Девушка скрывала свое резкое похудение мешковатой одеждой и носила утяжелители, когда ее взвешивали врачи. В конце концов, в марте 2018 года ее поместили в стационар в Данди, где она пробыла год.
«Я приобрела в отделении так много вредных привычек, как членовредительство и битье головой, - уточняет девушка. - Я была больным человеком, окруженным такими же людьми, было очень мучительно и тяжело. Перешла на постоянный постельный режим на два месяца, а затем шесть месяцев пришлось использовать инвалидное кресло».
В 2019 году пациентку выписали. Осознавшая свои ошибки молодая девушка принялась за здоровье «Я упорно трудилась. Меню состояло всегда из трех блюд и трех закусок» - говорит Элли. Она сейчас живет со своими родителями в Абердине и постоянно набирает вес. Девушка придерживается специального плана питания и к январю должна полностью выйти из программы.
«Я чувствую себя намного лучше после выздоровления. Увереннее, чем когда-либо прежде. Выздоровление вернуло мне настоящее счастье», - говорит она. На протяжении всего лечения, по словам Элли, ей помогала музыка. «Я пела всю свою жизнь и начала играть на гитаре три года назад, поэтому пишу свои собственные песни и хотела бы выступить однажды», - добавила она.
Фото: Instagram/@elliespofforth, pixabay.com
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