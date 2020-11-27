Весившая 25 килограммов девушка рассказала, как поправилась и полюбила свое тело

18-летняя шотландка около двух месяцев была прикована к постели, поскольку весила всего 25 килограммов. Элли училась в младшем классе, когда подверглась нападкам хулиганов из-за своей внешности. С тех пор она постоянно контролировала вес и пыталась похудеть.

«В детстве я всегда любила поесть. Не была привередливым ребенком, всегда пробовала что-то новое и любила печь для своей семьи. Когда я училась в начальной школе, другие девочки начали комментировать мою внешность, говоря, что я самая крупная в классе, - поделилась она. - Я почувствовала себя ужасно, тогда началась моя борьба с весом. Я была счастливой маленькой девочкой, но как только начала сосредотачиваться на внешности, стала несчастной».

С 12 лет Споффорт начала отказываться от еды. В средней школе Элли исключила какие-то продукты из своего рациона.