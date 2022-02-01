Ваш мозг состарится быстрее, если в рационе злоупотреблять этими 3 продуктами
Портал о еде, здоровье и питании Eat This, Not That! пообщался с экспертом в области питания, современным диетологом Сереной Пун, которая назвала три продукта, которые гарантированно негативно влияют на головной мозг. Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартном рационе.
На первом месте «убийц» молодости мозга, по мнению врача, стоит сахар. Это обусловлено губительным воздействием сахара на память. Продукт разрушает память и увеличивает риск деменции. Сахар сейчас находится практически везде: от привычных газированных напитков до «полезных» соусов для салатов. Далее в списке диетолога числятся рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У таких углеводов нет питательной ценности, добавила Серена. Они изменяют правильное функционирование в нескольких областях мозга.
«Вместо рафинированных углеводов выбирайте цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы, такие как бобовые и овощи», — пояснила Пун.
И завершают парад антипродуктов полуфабрикаты. Об их вреде говорят многие. Особенно настороженно ученые и врачи относятся к переработанному мясу, которое может привести к некоторым болезням.
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