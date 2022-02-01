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Ваш мозг состарится быстрее, если в рационе злоупотреблять этими 3 продуктами

Как же сложно составить рацион питания, когда нужны и крепкие волосы, и гладкая кожа, и хорошее зрение, и сахар в пределах нормы, и сердце «подкормить», и холестерин повышенный не заработать. Еще еда бывает несезонная, плохого качества или ненатуральная. Столько тонкостей, что глаза разбегаются, а мозг паникует. Хорошо, что есть специалисты: диетологи выявили продукты, которые могут ускорить старение мозга.