Ваш мозг состарится быстрее, если в рационе злоупотреблять этими 3 продуктами

Портал о еде, здоровье и питании Eat This, Not That! пообщался с экспертом в области питания, современным диетологом Сереной Пун, которая назвала три продукта, которые гарантированно негативно влияют на головной мозг. Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартном рационе.