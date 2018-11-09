«Вас надо беречь»: Агутин высказался о самочувствии Пугачевой, которая не выступит в его шоу из-за болезни

10 ноября в Москве состоится большой сольный концерт Леонида Агутина, который певец посвятил собственному 50-летнему юбилею. Как оказалось, в нем должна была выступить Алла Борисовна Пугачева, однако за два дня до шоу Примадонна была вынуждена отменить свое участие из-за болезни.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала звезда в своем микроблоге, опубликовав архивное фото с другом и коллегой.