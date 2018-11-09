«Вас надо беречь»: Агутин высказался о самочувствии Пугачевой, которая не выступит в его шоу из-за болезни

10 ноября в Москве состоится большой сольный концерт Леонида Агутина, который певец посвятил собственному 50-летнему юбилею. Как оказалось, в нем должна была выступить Алла Борисовна Пугачева, однако за два дня до шоу Примадонна была вынуждена отменить свое участие из-за болезни.
«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала звезда в своем микроблоге, опубликовав архивное фото с другом и коллегой.
Позже директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила в телефонной беседе с корреспондентом канала РЕН-ТВ, что с певицей не случилось ничего сверхъестественного: «Нормально, ничего страшного. Ну мы не будем рассказывать, что случилось. Петь-то она может, она просто не может пойти на концерт».
Леонид Агутин тоже успел отреагировать на новость об отмене выступления Аллы Борисовны и дал понять, что не обижается на нее. «Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас нам надо беречь. Песню еще воплотим!», — цитируют артиста «РИА-Новости».
Фото: Instagram