Ванна творит чудеса: самый бюджетный способ борьбы со стрессом

Статистика неумолима: количество людей, страдающих от хронического стресса и бессонницы, растет. Также с каждым годом увеличивается число тех, кто начал принимать антидепрессанты и ходить к психотерапевту. Причин тому много: повышенная тревожность, плохая экология, проблемы с деньгами, стрессы мегаполиса, трагические события в жизни.

Но британские ученые не дремлют и предлагают нехитрый способ борьбы со стрессом и нарушениями сна, а именно - принимать каждый вечер ванну. По мнению специалистов, водные процедуры, конечно, не избавят вас от глобальной причины беспокойства, но гарантированно расслабят и подарят приятные эмоции перед сном, сообщает таблоид The Sun.