Ванна творит чудеса: самый бюджетный способ борьбы со стрессом
Статистика неумолима: количество людей, страдающих от хронического стресса и бессонницы, растет. Также с каждым годом увеличивается число тех, кто начал принимать антидепрессанты и ходить к психотерапевту. Причин тому много: повышенная тревожность, плохая экология, проблемы с деньгами, стрессы мегаполиса, трагические события в жизни.
Но британские ученые не дремлют и предлагают нехитрый способ борьбы со стрессом и нарушениями сна, а именно - принимать каждый вечер ванну. По мнению специалистов, водные процедуры, конечно, не избавят вас от глобальной причины беспокойства, но гарантированно расслабят и подарят приятные эмоции перед сном, сообщает таблоид The Sun.
Фото: vostock-photo
«Горячие ванны повышают температуру тела, способствуют расслаблению мышц, настраивают на позитивный лад. Это отличная возможность заняться медитацией, дыхательной гимнастикой и переключить внимание. К тому же эта процедура доступна всем, ведь все, что вам нужно - это теплая вода и ароматическое масло», - заверяет специалист по акупунктуре и стрессу Анни де Мамиэль.
Чтобы водные процедуры оказались гарантированно приятными, эксперты советуют использовать морские соли, масла для душа, травяные сборы. Ароматы лаванды, базилика, вербены известны своими расслабляющими и успокаивающими свойствами. Принимать ванну рекомендуется перед сном.
_Фото: vostock photo
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