Валерьянка и корвалол не помогут: чем опасны привычные средства в лечении стресса

Дело в том, что корвалол может вызвать привыкание и зависимость и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены, отметила специалист. В легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, развитием обморочных состояний, в тяжелых — возможны судороги, делирий (психическое расстройство).

В то же время, по словам Капнинской, неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу, а длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, что приведет к запорам.

«Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полного отказа от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом», — сообщила терапевт.