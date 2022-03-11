Валерьянка и корвалол не помогут: чем опасны привычные средства в лечении стресса
Дело в том, что корвалол может вызвать привыкание и зависимость и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены, отметила специалист. В легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, развитием обморочных состояний, в тяжелых — возможны судороги, делирий (психическое расстройство).
В то же время, по словам Капнинской, неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу, а длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, что приведет к запорам.
«Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полного отказа от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом», — сообщила терапевт.
Травы могут быть опасны для некоторых людей. Например, сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень, запрещены при гипертонии, поскольку повышают артериальное давление. А душица и чабрец могут быть опасны во время беременности, особенно в первом триместре, так как повышают тонус матки, также не рекомендуется мать-и-мачеха. Причем не рекомендуются эти травы не только будущим и молодым мамам, но и малышам, пишут «РИА Новости».
Однако есть и чаи, не опасные для организма. «Например, чай для ежедневного употребления — в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Другой полезный чай — из ягод шиповника. Он приятен на вкус, и в нем много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач», — заключила Надежда Капнинская.
Фото: freepik.com