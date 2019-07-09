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Вакцину от смертельно опасного вируса теперь будут получать не только девочки, но и мальчики

Теперь от ВПЧ будут прививать не только девочек, но и мальчиков. Некоторые виды вируса вызывают рак.

Девочки в школах Великобритании получают вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) с 2008 года, а с сентября текущего года прививку начнут делать и мальчикам тоже, сообщает британское издание Daily Mail.

Вакцинация 8-классников (12-13 лет) в этом году поможет предотвратить 20 000 случаев рака к 2058 году, подсчитали аналитики.

Вирус папилломы человека встречается в более чем 100 различных штаммах и обычно безвреден, но может вызывать рак шейки матки, влагалища, полового члена, заднего прохода, головы и шеи.

Академические и медицинские организации приветствовали этот шаг как «триумф гендерного равенства в профилактике рака».

Более 10 миллионов девочек уже были вакцинированы против ВПЧ - около 80 процентов всех женщин в возрасте от 18 до 24 лет. В результате с 2008 года уровень заболеваемости HPV16 и 18 штаммами в Англии снизился на 86 процентов.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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