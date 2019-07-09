Вакцину от смертельно опасного вируса теперь будут получать не только девочки, но и мальчики

Девочки в школах Великобритании получают вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) с 2008 года, а с сентября текущего года прививку начнут делать и мальчикам тоже, сообщает британское издание Daily Mail.

Вакцинация 8-классников (12-13 лет) в этом году поможет предотвратить 20 000 случаев рака к 2058 году, подсчитали аналитики.

Вирус папилломы человека встречается в более чем 100 различных штаммах и обычно безвреден, но может вызывать рак шейки матки, влагалища, полового члена, заднего прохода, головы и шеи.