Вакцинация от ковида может привести к сбою менструального цикла — к счастью, временно

Ученые заметили, что у женщин, которые прошли полную вакцинацию, иногда наблюдается увеличение продолжительности менструации. Базой для исследования послужили данные от мобильного приложения по контролю рождаемости. Оно одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для женщин. Его функционал простой и понятный — возможность отслеживать свои менструальные циклы, чтобы узнать время наибольшей фертильности, когда наступает подходящий момент для зачатия.

В выборку попали женщины, чей цикл составлял от 24 до 38 дней. Наблюдение началось за 3 цикла до прививок, а затем продолжилось в течение трех циклов после, включая и месяцы получения первого и второго компонента.

Для сравнения полученных данных использовались показатели невакцинированных женщин. Анализ показал, что женщины, которые получили обе дозы вакцины в один цикл, столкнулись с увеличением менструации на 2 дня.