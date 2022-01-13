Вакцина защищает, но не гарантирует: названы главные симптомы «омикрона» у привитых

Доктор Арвади просит не игнорировать и другие симптомы, которые характерны для простуды и гриппа. Ощущение слабости, сонливость, частое чихание, насморк, болезненное горло чаще всего списывают на ОРВИ, но, по данным исследования британского проекта ZOE Covid, именно простудные симптомы на сегодняшний день наиболее распространены у зараженных «омикроном».

Будьте внимательны к себе и своим близким. Не забывайте про меры предосторожности. При подозрительных симптомах обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Вовремя правильно поставленный диагноз сэкономит время на восстановление вам и силы врачам.