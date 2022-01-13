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Вакцина защищает, но не гарантирует: названы главные симптомы «омикрона» у привитых

Прививка от коронавируса защищает от тяжелой формы COVID-19. Новый штамм «омикрон», по словам медиков, протекает гораздо легче предыдущих мутаций вируса, но эксперты уверены, что этот штамм — наиболее контагиозный и способный пробивать иммунную защиту из всех выявленных ранее. Исследования показали, что «омикрон» лучше предшественников уклоняется от действия антител, приобретаемых после вакцинации.
Вакцина защищает, но не гарантирует: названы главные симптомы «омикрона» у привитых

Как передает «Медик Форум», доктор медицины, комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади выяснила, какие симптомы появляются у полностью привитых людей при заражении «микроном».

Наиболее распространенным и характерным признаком «омикрона» является боль в горле. Во многих случаях она становится предиктором инфекции, возникающей вследствие заражения новым штаммом.

Вакцина защищает, но не гарантирует: названы главные симптомы «омикрона» у привитых

Фото: www.pexels.com

Доктор Арвади просит не игнорировать и другие симптомы, которые характерны для простуды и гриппа. Ощущение слабости, сонливость, частое чихание, насморк, болезненное горло чаще всего списывают на ОРВИ, но, по данным исследования британского проекта ZOE Covid, именно простудные симптомы на сегодняшний день наиболее распространены у зараженных «омикроном».

Будьте внимательны к себе и своим близким. Не забывайте про меры предосторожности. При подозрительных симптомах обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Вовремя правильно поставленный диагноз сэкономит время на восстановление вам и силы врачам.

Фото: Pexels

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