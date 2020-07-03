В Западной Монголии произошла вспышка бубонной чумы — оценены опасности для России

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Владимир Никифоров оценил опасность ситуации. Он объяснил, что такие вспышки в Монголии – обычное дело, потому не стоит переживать. «Абсолютно никакой угрозы для нас нет. Дело в том, что бубонная чума от человека к человеку не передается — она не заразна. Передается, только если бубонная чума превратится в легочную — это как дальнейшее развитие бубонной чумы, как осложнение», — пояснил врач. Никифоров отметил, что бояться новой пандемии точно не стоит: передаваться заболевание от человека к человеку может только в запущенной форме, так как только в легочной чуме во время кашля и чихания выделяется возбудитель болезни, и она имеет все шансы стать заразной. Однако сейчас не Средневековье и существует такая вещь, как антибиотики, а при грамотном проведении терапии возбудитель чумы погибает, заверил врач.

Фото: pexels

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