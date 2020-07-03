В Западной Монголии произошла вспышка бубонной чумы — оценены опасности для России
Как передают СМИ, по предварительной информации, на данный момент выявлены два случая заражения бубонной чумой. Оба человека подхватили заболевание при поедании сырого мяса сурка, возможно, это были охотники, которые разделывали тушки этих животных и подхватили вирус с их шерсти, где она обитает. В регионе, где зафиксированы оба случая заболевания (один из них, предположительно, в легочной форме), объявлен карантин. Власти Монголии предпринимают экстренные меры, чтобы инфекция не распространилась: больные изолированы, проверяют больше сотни человек, которые находились в контакте с ними.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Владимир Никифоров оценил опасность ситуации. Он объяснил, что такие вспышки в Монголии – обычное дело, потому не стоит переживать. «Абсолютно никакой угрозы для нас нет. Дело в том, что бубонная чума от человека к человеку не передается — она не заразна. Передается, только если бубонная чума превратится в легочную — это как дальнейшее развитие бубонной чумы, как осложнение», — пояснил врач. Никифоров отметил, что бояться новой пандемии точно не стоит: передаваться заболевание от человека к человеку может только в запущенной форме, так как только в легочной чуме во время кашля и чихания выделяется возбудитель болезни, и она имеет все шансы стать заразной. Однако сейчас не Средневековье и существует такая вещь, как антибиотики, а при грамотном проведении терапии возбудитель чумы погибает, заверил врач.
Фото: pexels
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