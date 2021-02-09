В ЗАГСах Москвы отменено ограничение по количеству гостей из-за коронавируса
О том, что столичные ЗАГСы вновь работают в штатном режиме, сообщила в Telegram-канале заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, стабильно улучшающаяся эпидемиологическая обстановка позволяет послабление ограничений не только в городе, но и в Дворцах бракосочетания. «Для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака», – отметила чиновница, добавив, что ношение масок и перчаток во время церемонии по-прежнему сохраняется. Исключение из этого правила допускается только для молодоженов. Также по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию между гостями.
«Я очень прошу горожан не забывать, что вирус никуда не исчез, поэтому по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты», — отметила Ракова.
Напомним, что в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в начале пандемии церемонии проходили сначала в неторжественной обстановке, без гостей и фотографов, затем на регистрацию стали пускать до 5 гостей. За прошедшие сутки, по состоянию на 9 февраля 2021 года, зафиксировано 15 019 новых случаев заражения коронавирусом, из них – 1584 непосредственно в Москве. По всей стране началась массовая вакцинация граждан, пройти которую можно совершенно бесплатно.
Фото: pixabay
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