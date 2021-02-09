В ЗАГСах Москвы отменено ограничение по количеству гостей из-за коронавируса

Напомним, что в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в начале пандемии церемонии проходили сначала в неторжественной обстановке, без гостей и фотографов, затем на регистрацию стали пускать до 5 гостей. За прошедшие сутки, по состоянию на 9 февраля 2021 года, зафиксировано 15 019 новых случаев заражения коронавирусом, из них – 1584 непосредственно в Москве. По всей стране началась массовая вакцинация граждан, пройти которую можно совершенно бесплатно.

Фото: pixabay

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