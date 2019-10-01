Ученые изобрели искусственную кровь, подходящую абсолютно любому человеку

Команда японских экспертов создала "кровь", в состав которой входят эритроциты - красные кровяные клетки, помогающие переносить кислород, и тромбоциты, запускающие процесс свертывания крови при порезах и ссадинах.

Создатели лабораторной крови утверждают, что ее можно будет переливать любому пациенту вне зависимости от его типа крови.

Ученые протестировали свое изобретение на 10 кроликах с тяжелой кровопотерей, 6 из которых удалось выжить после успешного переливания. При этот не было зафиксировано никаких побочных эффектов. Эти результаты сопоставимы с тем, как если бы животным переливали настоящую кровь.

На сегодняшний день, перед процедурой переливания пациенту необходимо пройти специальный анализ на выявление группы крови, что зачастую становится серьезной проблемой, когда время идет на на минуты.

В экстренных ситуациях врачи могут использовать донорскую кровь первой отрицательной группы, которая называется универсальной и подходит всем. Вместе с тем, это редчайший тип крови, спрос на который значительно превышает предложение.

Пока непонятно, как именно искусственная кровь решает вопрос специфического типа крови пациента, однако по утверждению изобретателей, она подходит каждому в независимости от группы крови.

Группа крови человека определяется белками - антителами и антигенами. Антитела находятся в жидкой плазме и являются частью иммунной системы. Антигены же обнаруживаются на поверхности красных кровяных телец. Возможно, лабораторная кровь не имеет антител или антигенов, что делает ее “универсальной".

Еще одним преимуществом лабораторной крови является ее длительный срок хранения. При нормальной температуре он составляет чуть более года. Тогда как тромбоциты донорской крови сохраняются только в течение четырех дней, и, чтобы избежать затвердевания, должны постоянно встряхиваться. А эритроциты начинают сворачиваться уже через 20 суток даже при хранении при низких температурах.

Предполагается, что новое изобретение поможет обеспечить экстренное переливание крови непосредственно на месте проишествия, до поступления человека в больницу, что существо увеличит уровень выживаемости в чрезвычайных и катастрофических ситуациях.