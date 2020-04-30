В ВОЗ заявили, что миру не удастся избежать второй волны пандемии COVID-19

Вуйтович подчеркнула, что, если лекарство против коронавируса не будет разработано, ситуация не изменится. Как не изменится она и до тех пор, пока коллективный иммунитет не выработается у подавляющего большинства людей, но до этого тоже далеко. На сегодняшний день, 30 апреля 2020 года, в мире число зараженных COVID-19 составило 3 миллиона 200 тысяч человек, из них выздоровели больше 1 миллиона человек, а умерли 228 тысяч. В России общее число заболевших, по последним данным, составило 106 498 случаев, 11 619 из них выздоровели, скончались 1073 человека.

Напомним, что режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительно. Правительство настоятельно рекомендует оставаться в эти дни дома, чтобы сдержать распространение вируса и снизить нагрузку на работу медицинской службы. Для поездок в магазин, дачу или по иным причинам обязательно надо заказывать цифровые пропуска.

Фото: pexels

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