В ВОЗ заявили, что коллективного иммунитета к коронавирусу не стоит ждать в ближайшее время

Кроме того, Райан напомнил о том, что задача врачей, вирусологов, ученых состоит в том, чтобы взять пандемию под свой контроль, а не ждать, пока она будет дальше распространяться и уносить жизни людей. Также не стоит забывать о том, что многие перенесшие коронавирусную инфекцию неоднократно жаловались на то, что плохо себя чувствуют и после выздоровления. Среди побочных эффектов выделяют спутанность сознания, потерю концентрации, быструю утомляемость, затрудненность дыхания и многое другое. Причем проявляются они даже у тех, кто перенес болезнь в довольно легкой форме.

Напомним, что за последние сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заболевания, а в мире – почти 290 тысяч. Общее количество подтвержденных случаев превысило отметку в 17 миллионов. Почти 10 миллионов из них выздоровели, а скончались 667 тысяч человек.

Фото: pixabay

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