В ВОЗ заявили, что коллективного иммунитета к коронавирусу не стоит ждать в ближайшее время
Такое мнение эксперт высказал в ходе брифинга, прошедшего в Женеве. Об этом сообщает ТАСС. Майкл Райан констатировал, что в ВОЗ не знают точно, какое количество людей на планете должно переболеть COVID-19, чтобы выработался коллективный иммунитет – по данным различных ученых, это должно быть от 60% до 80% всего населения либо немного меньше. Однако в данный момент, согласно последней статистике, подтвержденное число зараженных достигло 17 миллионов человек, что существенно ниже необходимого числа. Именно по этой причине «вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого уровня иммунитета – прим. ред.».
Кроме того, Райан напомнил о том, что задача врачей, вирусологов, ученых состоит в том, чтобы взять пандемию под свой контроль, а не ждать, пока она будет дальше распространяться и уносить жизни людей. Также не стоит забывать о том, что многие перенесшие коронавирусную инфекцию неоднократно жаловались на то, что плохо себя чувствуют и после выздоровления. Среди побочных эффектов выделяют спутанность сознания, потерю концентрации, быструю утомляемость, затрудненность дыхания и многое другое. Причем проявляются они даже у тех, кто перенес болезнь в довольно легкой форме.
Напомним, что за последние сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заболевания, а в мире – почти 290 тысяч. Общее количество подтвержденных случаев превысило отметку в 17 миллионов. Почти 10 миллионов из них выздоровели, а скончались 667 тысяч человек.
Фото: pixabay
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