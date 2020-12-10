В ВОЗ рассказали, как изменилась продолжительность жизни за последние 20 лет
Как сообщает онлайн-издание «Известия» со ссылкой на доклад помощницы генерального директора ВОЗ Самиру Асму, за прошедшие 20 лет продолжительность жизни увеличилась в среднем на 6 лет – с 67 до 73 лет. Однако есть и плохие новости: за этот период в 4 раза выросла смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни. «Болезни сердца остаются ведущей причиной смертности в мире в течение последних 20 лет. Они убивают больше людей, чем когда-либо прежде. Число смертей от болезни сердца выросло с более 2 млн в 2000 году до почти 9 млн в 2019-м. Это 16% от общего числа смертей», — говорится в докладе. По прогнозам аналитиков, эти показатели в будущем будут только расти.
Кроме того, в докладе ВОЗ было отмечено, что, помимо ишемической болезни в топ-3 смертельных недугов входят инсульт и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Также в числе главных причин летального исхода – в основном неинфекционные заболевания (7 из 10 случаев), в частности, рак легких, бронхов и трахеи, сахарный диабет, смертность от которого также сильно возросла во всем мире (на 70%), и дегенеративные заболевания мозга (болезнь Паркинсона, Альцгеймера и другие).
Фото: pixabay
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