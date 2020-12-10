В ВОЗ рассказали, как изменилась продолжительность жизни за последние 20 лет

Кроме того, в докладе ВОЗ было отмечено, что, помимо ишемической болезни в топ-3 смертельных недугов входят инсульт и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Также в числе главных причин летального исхода – в основном неинфекционные заболевания (7 из 10 случаев), в частности, рак легких, бронхов и трахеи, сахарный диабет, смертность от которого также сильно возросла во всем мире (на 70%), и дегенеративные заболевания мозга (болезнь Паркинсона, Альцгеймера и другие).

Фото: pixabay

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