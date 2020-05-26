В ВОЗ предупредили, что мир ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом

«Мы должны осознавать, что болезнь может снова проявить себя в любой момент. Мы не можем полагаться на то, что динамика заболеваемости сейчас идет вниз, и так будет продолжаться. Опрометчиво рассчитывать, что у нас есть несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. Мы можем получить новый пик уже сейчас», — добавил представитель ВОЗ, напомнив, что подобным образом развивалась эпидемия «испанки». Райан особо подчеркнул, что речь идет не о новой волне, а о втором пике заболеваемости. Именно по этой причине особенно важно продолжать проводить тестирование на коронавирус, разрабатывать вакцину и развивать здравоохранение, чтобы минимизировать риски.

Фото: pixabay

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