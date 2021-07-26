В США зафиксировали случаи заражения смертельно опасной грибковой инфекцией

Как сообщает издание The New York Times, порядка трети пациентов, зараженных Candida auris, умерли в течение месяца. При этом уточняется, что они уже были серьезно больны и, возможно, грибок не является причиной их смерти.

Для здоровых людей грибок не несет серьезной опасности, тогда как для человека с ослабленным из-за онкозаболевания или коронавируса иммунитетом он становится смертельным. Плюс ко всему грибок-мутант стал невосприимчив к уже существующим лекарствам.

Специалисты утверждают, если инфекция проникла в помещения больницы, ее достаточно сложно уничтожить. Так как Сandida auris способен размножаться на любых поверхностях, включая перила, ручки для каталок, а также медицинское оборудование и прочее.