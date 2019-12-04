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В США врачи онкологического центра используют гипноз вместо наркоза

Команда врачей Онкологического центра Андерсона в штате Техас при проведении биопсии, лампэктомии и других малоинвазивных операций стали успешно применять гипнотерапию вместо традиционной анестезии для того, чтобы снизить риски и побочные эффекты наркоза. Операции под гипнозом уже успели испытать на себе 50 пациентов центра.

Хотя использование анестезии целесообразно и полностью оправдано при серьезных хирургических вмешательствах, для проведения малоинвазивных процедур все больше врачей пытается найти альтернативу традиционному наркозу. Благодаря коктейлю из нескольких сильнодействующих препаратов, наркоз отключает сознание, в результате чего пациенты не испытывают боли, страха, повышенной тревоги и паники во время операции. Однако такой вынужденный «сон» чреват долгосрочными побочными эффектами, которые могут преследовать пациента в течение нескольких месяцев после операции. Наиболее распространенными из них являются временная потеря памяти и подавление иммунной системы. Гипноз же, в свою очередь, не выключает, а скорее переключает сознание пациента, что можно сравнить с так называемой диссоциацией. Это психический процесс, который помогает человеку воспринимать происходящие с ним события отстраненно, так, как будто это происходит с кем-то другим.

Пока хирург оперирует, гипнотерапевт направляет сознание пациента таким образом, чтобы, задействуя все свои 5 чувств, он мог представить и «увидеть» себя в любимом, спокойном и безопасном месте.
При этом гипнотерапия не исключает использование во время операции обезболивающих препаратов и местных анестетиков.

По словам директора центра, доктора Лоренцо Коэна, цель замены наркоза гипнотерапией состоит в том, чтобы попытаться уменьшить воздействие сильнодействующих лекарственных средств на организм человека, которые подавляют и без того слабый иммунитет онкобольных и негативно сказываются на их когнитивной функции.

Фото: Vostock-photo

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