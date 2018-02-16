В США успешно разделили годовалых сиамских близнецов
Сиамские близнецы Анна и Хоуп Ричардс родились 29 декабря 2016 года на 35-й неделе беременности при общем весе в 4,4 кг. Они были объединены большим кровеносным сосудом, который соединял их сердца. Во время беременности жительницы Техаса Джилл Ричардс врачи говорили ей и ее супругу Майклу, что малышки, вероятнее всего, проведут всю свою жизнь в больнице.
Поэтому, как сообщают зарубежные СМИ, Джилл и Майкл приняли решение об опасной операции, чтобы дать дочкам шанс на полноценные счастливые жизни. За дело взялась команда из 75-ти хирургов, анестезиологов, кардиологов и медсестр. В ходе 7-часовой операции девочки были успешно разделены.
Сейчас сестры находятся под наблюдением врачей. В ближайший месяц после того, как они восстановятся, их выпишут домой. Помимо Анны и Хоуп, у Джилл и Майкла Ричардс есть также сыновья Колин и Сет.
Фото: East News