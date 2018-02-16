В США успешно разделили годовалых сиамских близнецов

Поэтому, как сообщают зарубежные СМИ, Джилл и Майкл приняли решение об опасной операции, чтобы дать дочкам шанс на полноценные счастливые жизни. За дело взялась команда из 75-ти хирургов, анестезиологов, кардиологов и медсестр. В ходе 7-часовой операции девочки были успешно разделены.

Сейчас сестры находятся под наблюдением врачей. В ближайший месяц после того, как они восстановятся, их выпишут домой. Помимо Анны и Хоуп, у Джилл и Майкла Ричардс есть также сыновья Колин и Сет.

Фото: East News