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«Новая опасность»: в Сеть попала информация о ходе лечения «парализованной» Анастасии Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк

Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о параличе актрисы.

На днях в Сеть попала информация о том, что проходящую сложное лечение Анастасию Заворотнюк парализовало. Сегодня инсайдеры сообщили Telegram-каналу Mash, что актриса проходит курс специального массажа из-за угрозы тромбоза. Указанный недуг взбудоражил СМИ. «Новая опасность», «Заявлено о новой болезни Анастасии Заворотнюк», — гласят заголовки.

«Актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Анастасии Заворотнюк стабильное », — цитируют инсайдеров Интернет-издания.

Однако родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о возникшем у нее параличе и просят не верить новой волне слухов.

«Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра! P.S. Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», — гласит официальное обращение.

Мы следим за развитием событий и желаем Анастасии скорейшего и полного выздоровления, а членам ее семьи и близким — терпения и сил!

Фото и видео: instagram

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